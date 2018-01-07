2018-01-07T22:55:27+03:00
Политика

Мощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человек

На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль
Дарья ИВАШКИНА
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Мощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человекМощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье вечером, 7 января, в сирийском городе Идлиб, расположенном на северо-западе страны, прогремел мощный взрыв. Как стало известно, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль.

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 18 человек, и еще десятки получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что взрыв был такой силы, что были разрушены несколько зданий в районе ЧП. В настоящее время спасательные службы и пожарные разбирают завалы, под которыми могут находиться люди, сообщает Sky News Arabiya.

Отметим, подобные атаки уже давно не редкость в Сирии. К примеру, в июле прошлого года в том же Идлибе также прогремел мощный взрыв. Тогда террористы подорвали грузовик с взрывчаткой и боеприпасами. В результате погибли порядка 50 человек.

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