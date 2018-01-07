Самым «популярным» преступлением 2017 года стало мошенничество
В ушедшем 2017 году самым распространенным видом правонарушений в нашей стране было мошенничество, число жуликов по сравнению с предыдущим 2016-м возросло на 6,8%. Это следует из данных по преступности за одиннадцать месяцев прошлого года, опубликованных Генеральной прокуратурой России на портале правовой статистики.
С января по ноябрь надзорное ведомство зафиксировало 204 870 случаев нарушений закона, попадающих под статьи 159 (мошенничество) и 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) Уголовного Кодекса РФ. Получается, каждые три минуты в стране кто-то кого-то обманывал с целью наживы. Причем раскрываемость такого рода преступлений составляет 25%, тогда как общая раскрываемость – 54%.
Всего же на территории России за этот период было зафиксировано 1 миллион 920 тысяч 819 преступлений. Это почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.
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