2018-01-08T00:21:57+03:00
Происшествия

Самым «популярным» преступлением 2017 года стало мошенничество

Такие данные обнародовала Генпрокуратура России [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments15
В эпоху стремительного развития технологий растет и число жуликовВ эпоху стремительного развития технологий растет и число жуликовФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В ушедшем 2017 году самым распространенным видом правонарушений в нашей стране было мошенничество, число жуликов по сравнению с предыдущим 2016-м возросло на 6,8%. Это следует из данных по преступности за одиннадцать месяцев прошлого года, опубликованных Генеральной прокуратурой России на портале правовой статистики.

С января по ноябрь надзорное ведомство зафиксировало 204 870 случаев нарушений закона, попадающих под статьи 159 (мошенничество) и 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) Уголовного Кодекса РФ. Получается, каждые три минуты в стране кто-то кого-то обманывал с целью наживы. Причем раскрываемость такого рода преступлений составляет 25%, тогда как общая раскрываемость – 54%.

Всего же на территории России за этот период было зафиксировано 1 миллион 920 тысяч 819 преступлений. Это почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники прикидываются консультантами по пенсиям

В Интернете появился новый вид обмана. Аферисты рассылают по электронной почте сообщения, где предлагают получить «утаенные» частными страховыми фондами деньги (подробности).

КСТАТИ

Мошенничество в Интернете: 5 видов обмана и почему не нужно их бояться

Вместе со специалистами Яндекса рассказываем о самых распространенных видах мошенничества в Интернете и способах защиты (подробности).

Новые виды мошенничества с банковскими картами: как сберечь свои деньги.В прошлом году жулики украли с наших с вами банковских карточек больше миллиарда рублей! Обобрали больше 107 тысяч российских граждан. «КП» рассказывает и показывает, как не попасть в лапы злоумышленников

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" за режиссуру "Формы воды"
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»
СМИ узнали о будущей встрече главы Генштаба ВС России с главкомом сил НАТО в Европе
США запустили на орбиту секретный спутник
Американские самолеты-разведчики облетели все побережье России на Черном море
Профессор из Сеула утверждает, что Ким Чен Ын серьёзно болен
В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками
Сирийская армия прорвала окружение базы под Дамаском
Взрывы в сирийском Идлибе: погибли 30 человек, более 70 пострадали
Шеф ЦРУ: Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США
Приём документов от самовыдвиженцев в ЦИК закончен
Россия может выйти из ВТО, если «свиной иск» ЕС удовлетворят
Украинские радикалы атаковали Российский центр науки и культуры в Киеве
Глава ЦИК: На пост президента России есть претенденты с «чудинкой»
Мощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человек
Постпред США в ООН уверена, что мировые лидеры не отрываясь следят за твитами Трампа
Хейли: США выступают за поэтапный подход к диалогу с КНДР
Неизвестный сообщил о «минировании» станции метро «Калужская» в Москве
Названа причина взрыва в пригороде Стокгольма
Яровая сравнила советника Порошенко с боевиком ИГ*
Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг информацию о его аресте
Трамп сравнил себя с Рональдом Рейганом
В Йемене разбился самолет арабской коалиции
ДТП в Балашихе: пять человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
СМИ: Олега Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Клинцевич: заявления об «оккупации» Украины СССР рассчитаны на молодежь
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма