Россия может выйти из ВТО, если «свиной иск» ЕС удовлетворят

8 Янв. 2018 2018-01-08T01:26:51+03:00

На рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщил сенатор Калашников, отметив, что европейцы нарушают правила Организации, используя санкции

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Если иск Евросоюза по поводу запрета на ввоз живых свиней и свинины в нашу страну удовлетворят, Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), сказал первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», - приводит его слова РИА Новости.

Как отметил сенатор, европейцы первыми начали нарушать правила ВТО, используя санкции против России: такая политика противоречит принципам Организации.

Ранее в Совфеде назвали «беспределом» требование ЕС взыскать с нашей страны 1,39 миллиарда евро за эмбарго на ввоз свинины. Напомним, на рассмотрение жалобы Евросоюза отведено два месяца – 60 дней.

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз живых свиней и свинины из ЕС в январе 2014 года после вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше. В августе 2016-го ВТО решила, что этот запрет нарушает международные стандарты.

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