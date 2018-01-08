Приём документов от самовыдвиженцев в ЦИК закончен

8 Янв. 2018 2018-01-08T01:58:29+03:00

В последний день желание баллотироваться на президентских выборах – 2018 изъявили пять граждан

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Ровно в полночь 8 января Центризбирком России завершил принимать документы от самовыдвиженцев, причем сотрудникам ЦИК в воскресенье пришлось работать до «часа Х» – 00:00.

В последний день приёма заявлений желание выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента 18 марта изъявили пять граждан. Среди тех, кто подал в этот день заявку на участие в выборах главы государства, оказался один из основателей общественного движения «Дети СССР» Тристан Присягин.

Как говорится в сообщении на сайте ЦИК, с начала президентской кампании «поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в числе 67 претендентов есть люди с «чудинкой».

Напомним, принимать документы кандидатов от партий ЦИК будет ещё несколько дней – до 12 января включительно.