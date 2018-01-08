2018-01-08T03:07:37+03:00
Политика

Взрывы в сирийском Идлибе: погибли 30 человек, более 70 пострадали

В центре города прогремели четыре мощных взрыва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте работают волонтеры Красного Креста и арабского Красного Полумесяца, раненых развозят по больницамНа месте работают волонтеры Красного Креста и арабского Красного Полумесяца, раненых развозят по больницамФото: REUTERS
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Жертвами серии взрывов в сирийском городе Идлиб стали как минимум 30 человек, свыше 70 получили ранения различной степени тяжести, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на власти одноименной провинции.

По его данным, взорвались несколько припаркованных в разных местах машин, одна из них – возле крупного магазина. В центре города прогремели четыре мощных взрыва, повреждены соседние здания. Пожарные разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

На местах работают экстренные службы, правоохранители, медики «Скорой помощи», волонтеры международного Красного Креста и арабского Красного Полумесяца. Пострадавших развозят по больницам.

По словам местных чиновников, все взорвавшиеся автомобили были заминированы. Ранее сообщалось о 18 погибших и десятках пострадавших в результате одного взрыва в Идлибе.

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