В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками
Время пребывания на посту канцлера на посту канцлера ФРГ нужно ограничить двумя сроками, считает вице-президент Бундестага Томас Опперманн.
«Канцлер — самая тяжелая работа в Германии», — сказал он в интервью немецкой газете Welt.
Опперман отметил, что после десяти лет в этой должности «находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия, вряд ли возможно».
«Я за то, чтобы ограничить время пребывания на посту канцлера восьмью или десятью годами», — заявил политик, добавив, что срок полномочий главы правительства можно было бы увеличить с четырех до пяти лет.
Напомним, канцлер Германии избирается Бундестагом, количество сроков неограниченно. Ангела Меркель занимает эту должность уже три срока подряд – 12 лет (с ноября 2005 года) , и, как показывают последние соцопросы, большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство ещё четыре года.