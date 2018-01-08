2018-01-08T07:13:36+03:00
Политика

В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками

Работа у Меркель слишком тяжелая, считает вице-президент парламента Германии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела Меркель после провала переговоров о создании правящей фракцииКанцлер Германии Ангела Меркель после провала переговоров о создании правящей фракцииФото: REUTERS
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Время пребывания на посту канцлера на посту канцлера ФРГ нужно ограничить двумя сроками, считает вице-президент Бундестага Томас Опперманн.

«Канцлер — самая тяжелая работа в Германии», — сказал он в интервью немецкой газете Welt.

Опперман отметил, что после десяти лет в этой должности «находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия, вряд ли возможно».

«Я за то, чтобы ограничить время пребывания на посту канцлера восьмью или десятью годами», — заявил политик, добавив, что срок полномочий главы правительства можно было бы увеличить с четырех до пяти лет.

Напомним, канцлер Германии избирается Бундестагом, количество сроков неограниченно. Ангела Меркель занимает эту должность уже три срока подряд – 12 лет (с ноября 2005 года) , и, как показывают последние соцопросы, большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство ещё четыре года.

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