2018-01-08T04:53:15+03:00
В мире

Профессор из Сеула утверждает, что Ким Чен Ын серьёзно болен

Южнокорейский ученый поставил диагноз лидеру КНДР по голосу: проблемы с почками
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments14
Ким Чен Ын выступает с новогодним обращением к народу КНДРКим Чен Ын выступает с новогодним обращением к народу КНДРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер КНДР Ким Чен Ын серьёзно болен, у него проблемы с почками. К такому выводу пришел ученый из Южной Кореи, прослушав его новогоднее обращение к нации.

Как пишет южнокорейская газета «Тона Ильбо», профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ук проанализировал запись выступления Ким Чен Ына и сказал, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении некоторых согласных в его речи говорят о нарушении функции почек. Профессор отметил, что такой анализ – не основание для диагноза, но всё указывает на то, что у северокорейского лидера почки работают хуже, чем лёгкие или сердце.

Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам похвастался ядерной кнопкой на своём столе и объявил о желании отправить национальную сборную КНДР на Олимпиаду – 2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, он заявил о готовности к диалогу с соседями.

Позже стало известно, что Пхеньян согласен вести переговоры с Сеулом на высоком уровне. Встреча должна состояться 9 января.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гильермо дель Торо получил "Золотой глобус" за режиссуру "Формы воды"
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»
СМИ узнали о будущей встрече главы Генштаба ВС России с главкомом сил НАТО в Европе
США запустили на орбиту секретный спутник
Американские самолеты-разведчики облетели все побережье России на Черном море
В Бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками
Сирийская армия прорвала окружение базы под Дамаском
Взрывы в сирийском Идлибе: погибли 30 человек, более 70 пострадали
Шеф ЦРУ: Россия «десятилетиями» пытается вмешиваться в выборы в США
Приём документов от самовыдвиженцев в ЦИК закончен
Россия может выйти из ВТО, если «свиной иск» ЕС удовлетворят
Украинские радикалы атаковали Российский центр науки и культуры в Киеве
Самым «популярным» преступлением 2017 года стало мошенничество
Глава ЦИК: На пост президента России есть претенденты с «чудинкой»
Мощный взрыв прогремел в сирийском Идлибе: погибли не менее 18 человек
Постпред США в ООН уверена, что мировые лидеры не отрываясь следят за твитами Трампа
Хейли: США выступают за поэтапный подход к диалогу с КНДР
Неизвестный сообщил о «минировании» станции метро «Калужская» в Москве
Названа причина взрыва в пригороде Стокгольма
Яровая сравнила советника Порошенко с боевиком ИГ*
Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг информацию о его аресте
Трамп сравнил себя с Рональдом Рейганом
В Йемене разбился самолет арабской коалиции
ДТП в Балашихе: пять человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
СМИ: Олега Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Клинцевич: заявления об «оккупации» Украины СССР рассчитаны на молодежь
Песков рассказал, где крестили родителей Путина
Самолет ВМС США провел оперативную разведку вблизи Крыма