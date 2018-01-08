Профессор из Сеула утверждает, что Ким Чен Ын серьёзно болен
Лидер КНДР Ким Чен Ын серьёзно болен, у него проблемы с почками. К такому выводу пришел ученый из Южной Кореи, прослушав его новогоднее обращение к нации.
Как пишет южнокорейская газета «Тона Ильбо», профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ук проанализировал запись выступления Ким Чен Ына и сказал, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении некоторых согласных в его речи говорят о нарушении функции почек. Профессор отметил, что такой анализ – не основание для диагноза, но всё указывает на то, что у северокорейского лидера почки работают хуже, чем лёгкие или сердце.
Напомним, Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам похвастался ядерной кнопкой на своём столе и объявил о желании отправить национальную сборную КНДР на Олимпиаду – 2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, он заявил о готовности к диалогу с соседями.
Позже стало известно, что Пхеньян согласен вести переговоры с Сеулом на высоком уровне. Встреча должна состояться 9 января.
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