2018-01-08T05:28:17+03:00
Политика

Американские самолеты-разведчики облетели все побережье России на Черном море

Ранее сообщалось о разведывательном полете воздушного судна ВМС США возле Крыма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дальний тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global HawkДальний тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global HawkФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 7 января, американские военные самолеты провели многочасовую разведку вдоль всего черноморского побережья России, а не только возле Крыма.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и долго кружил в международном воздушном пространстве над Черным морем к юго-западу от Севастополя, потом пролетел по направлению к Новороссийску и вернулся обратно.

По данным западных ресурсов, отслеживающих передвижения военной авиации, второе воздушное судно – стратегический тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050 несколько часов летал вдоль всего побережья Крыма. От западной оконечности полуострова до Керченского пролива, и от Краснодарского края практически вплоть до Сочи.

Ранее 7 января этот же беспилотник проводил разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего он был зафиксирован над Черным морем, передаёт Интерфакс.

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