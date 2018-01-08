2018-01-08T06:25:08+03:00
Политика

СМИ узнали о будущей встрече главы Генштаба ВС России с главкомом сил НАТО в Европе

По данным анонимных источников, встреча должна состояться уже в этом месяце в Баку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис СкапарроттиВерховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис СкапарроттиФото: REUTERS
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Американский генерал Кертис Скапарротти – главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – в январе собирается встретиться с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом со ссылкой на осведомленные, но анонимные источники из числа чиновников ЕС и США сообщил портал BuzzFeed.

По данным собеседников издания, эта встреча должна состояться в Баку, столице Азербайджана. Отмечается, что она станет первой встречей главкома ОВС НАТО с главой Генштаба ВС России с тех пор, как администрация Барака Обамы запретила личные контакты по военной линии из-за Крыма и Украины.

Один из источников BuzzFeed утверждает, якобы генералы Кертис Скапарротти и Валерий Герасимов договорились о встрече во время телефонного разговора, в котором оба проявили «явный взаимный интерес к поддержанию военных коммуникаций».

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