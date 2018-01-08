2018-01-08T07:42:47+03:00
Политика

Помощник Трампа заподозрил РФ во "вмешательстве" в мексиканские выборы

По мнению Герберта Макмастера, Москва занимается саботажем, дезинформацией и пропагандой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник президента США по нацбезопасности Герберт МакмастерПомощник президента США по нацбезопасности Герберт МакмастерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заподозрил Россию во "вмешательстве" в мексиканские выборы президента. По словам политика, первые признаки того, что Москва якобы саботирует запланированное на июль голосование, уже существуют.

"Например, в России, нас больше всего беспокоят эти запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, осуществляемые с помощью кибер-инструментов", - цитирует советника президента The Hill.

Между тем, Макмастер заявил, что итоги октябрьского референдума о независимости в Каталонии это тоже дело рук Москвы. Также американцев пугает "растущая взаимосвязь" между Россией и Китаем.

Политик призвал спецпрокурора Роберта Мюллера продолжить расследование "вмешательства" Кремля в президентские выборы в США и выявить возможные связи нынешнего лидера Соединенных Штатов с российскими властями.

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