Помощник Трампа заподозрил РФ во "вмешательстве" в мексиканские выборы
Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заподозрил Россию во "вмешательстве" в мексиканские выборы президента. По словам политика, первые признаки того, что Москва якобы саботирует запланированное на июль голосование, уже существуют.
"Например, в России, нас больше всего беспокоят эти запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, осуществляемые с помощью кибер-инструментов", - цитирует советника президента The Hill.
Между тем, Макмастер заявил, что итоги октябрьского референдума о независимости в Каталонии это тоже дело рук Москвы. Также американцев пугает "растущая взаимосвязь" между Россией и Китаем.
Политик призвал спецпрокурора Роберта Мюллера продолжить расследование "вмешательства" Кремля в президентские выборы в США и выявить возможные связи нынешнего лидера Соединенных Штатов с российскими властями.