Помощник Трампа заподозрил РФ во "вмешательстве" в мексиканские выборы

8 Янв. 2018 2018-01-08T07:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заподозрил Россию во "вмешательстве" в мексиканские выборы президента. По словам политика, первые признаки того, что Москва якобы саботирует запланированное на июль голосование, уже существуют.

"Например, в России, нас больше всего беспокоят эти запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, осуществляемые с помощью кибер-инструментов", - цитирует советника президента The Hill.

Между тем, Макмастер заявил, что итоги октябрьского референдума о независимости в Каталонии это тоже дело рук Москвы. Также американцев пугает "растущая взаимосвязь" между Россией и Китаем.

Политик призвал спецпрокурора Роберта Мюллера продолжить расследование "вмешательства" Кремля в президентские выборы в США и выявить возможные связи нынешнего лидера Соединенных Штатов с российскими властями.