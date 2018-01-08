2018-01-08T08:12:49+03:00
В мире

Премьер Венгрии рассматривает беженцев как "мусульманских захватчиков"

Сейчас Виктор Орбан - один из немногих европейских политиков, не допустивших наплыва мигрантов в свою страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: REUTERS
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни в настоящем, ни в будущем его страна не будет принимать никаких беженцев. По мнению политика, мультикультурализм - это всего лишь иллюзия.

"Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно приводит к параллельным обществам. <...> Мы не рассматриваем этих людей как беженцев. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - сказал премьер в интервью газете Welt.

Сейчас многие европейские страны обвиняют Будапешт в том, что, несмотря на отказ принимать беженцев, он все равно получает средства из Фонда сплоченности Евросоюза. Орбан объяснил, что данное финансирование никак не связано с вопросом мигрантов, а является установлением "справедливого баланса" в ответ на открытие венгерского рынка для свободной конкуренции.

Отметим, что премьер неоднократно называл беженцев угрозой для европейских стран. Еще в сентябре 2015 года венгерская полиция сопровождала толпы мигрантов до австрийской границы.

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