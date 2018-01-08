2018-01-08T08:34:14+03:00
Происшествия

В крупном ДТП с участием автобуса в Венесуэле погибли семь человек

Известно также о порядка 40 пострадавших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причины аварии в Венесуэле выясняютсяПричины аварии в Венесуэле выясняютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На одной из автомагистралей на северо-востоке Венесуэлы в штате Ансоатеги столкнулись пассажирский двухэтажный автобус и внедорожник. В результате серьезной аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще около 40 пострадали.

Уточняется, что после столкновения оба транспортных средства загорелись и выгорели полностью. Подробности и обстоятельства аварии пока выясняются, передает El Nacional.

Напомним, что в канун Нового года страшная авария произошла также в Москве у станции метро "Славянский бульвар". Тогда рейсовый автобус въехал в подземный переход, придавив пешеходов. В результате погибли четыре человека, еще около десяти получили травмы.

Сам водитель - 58-летний Виктор Тихонов - в тяжелом состоянии был доставлен больницу. По его словам, тормоза перестали реагировать на его движения и автобус сам тронулся в сторону толпы.

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