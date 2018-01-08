Евросоюз пригласит главу МИД Ирана для обсуждения протестов в стране
Европейский союз намерен пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения антиправительственных протестов в стране. Такое заявление сделал один из инициаторов встречи глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль.
"Мы договорились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе", — сказал дипломат в эфире телеканала ZDF.
Он подчеркнул, что в данном вопросе ФРГ поддерживает демонстрантов, как и ЕС, поэтому Тегерану тоже стоит придерживаться такой же позиции.
Между тем, Германия не намерена следовать призывам американцев, которые хотят сменить правительство Ирана. В Берлине и Париже такие действия рассматривают как "попытки манипулирования вопросами, связанными с внутригосударственными конфликтами".
Напомним, акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря 2017 года. Граждане выступают против роста цен и требуют экономических реформ.