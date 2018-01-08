Изменения в правилах противопожарного режима касаются костров и мусора

8 Янв. 2018 2018-01-08T09:12:15+03:00

Кабмин запретил разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами, а также поджигать сухую траву Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, теперь владельцы земельных участков должны будут внимательно следить за своей территорией, не допуская ее зарастания сорняками и травой

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Изменения в правилах противопожарного режима обязуют владельцев земельных участков следить за чистотой своей территории, в частности регулярно убирать мусор и косить траву. При этом, выжигание растений и разведение костров недалеко от автомобильных и железных дорог запрещается. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что выжигать траву и выращивать колосовые культуры нельзя в границах полос отвода, придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Между тем, теперь каждый владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения должен предотвращать его зарастание сорняками и скашивать сено своевременно.

Использование стационарных уборочных агрегатов и автомобилей по уборке сельскохозяйственной продукции также облагается определенными мерами безопасности при эксплуатации, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.