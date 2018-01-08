Изменения в правилах противопожарного режима касаются костров и мусора
Изменения в правилах противопожарного режима обязуют владельцев земельных участков следить за чистотой своей территории, в частности регулярно убирать мусор и косить траву. При этом, выжигание растений и разведение костров недалеко от автомобильных и железных дорог запрещается. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Отмечается, что выжигать траву и выращивать колосовые культуры нельзя в границах полос отвода, придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Между тем, теперь каждый владелец земельного участка сельскохозяйственного назначения должен предотвращать его зарастание сорняками и скашивать сено своевременно.
Использование стационарных уборочных агрегатов и автомобилей по уборке сельскохозяйственной продукции также облагается определенными мерами безопасности при эксплуатации, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.