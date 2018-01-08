В Мексике шесть человек были расстреляны бандитами

8 Янв. 2018 2018-01-08T09:37:34+03:00

Преступники напали на местных жителей, когда те собрались во дворе дома на завтрак

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Шесть человек стали жертвами вооруженного нападения в городе Текоман мексиканского штата Колима. Такое заявление сделали в местной генеральной прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел утром в воскресенье, 7 января, во дворе одного из жилых домов. Местные жители собрались вместе, чтобы позавтракать, и именно тогда неизвестные открыли по ним огонь.

В результате пять человек погибли прямо на месте, еще один скончался уже в больнице. Еще двое пожилых мексиканцев в возрасте 92 и 60 лет получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что ранее на севере страны также были убиты более 15 человек, почти столько же погибло при столкновении силовиков с местными жителями в штате Герреро.

Там же в октябре были застрелены трое футбольных болельщиков. Злоумышленники пошли на штурм здания суда, но в этом же месте решили расположиться мужчины, которым открывался отличный вид на стадион. В результате преступники застрелили их.