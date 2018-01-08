8 Янв. 2018 2018-01-08T09:42:01+03:00

СМИ: В КНДР не отмечают день рождения Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Утверждается, что в понедельник северокорейскому лидеру исполнилось 34 года

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В понедельник северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну исполнилось 34 года, однако в КНДР этот день никак не отмечается.

По данным агентства Ренхап, 8 января не является праздничным днем в Северной Корее, а предполагаемая дата рождения Ким Чены Ына 8 января 1984 года и его возраст нигде официально не упоминаются.

Однако в 2014 году во время своей поездки в КНДР американский баскетболист Денис Родман спел Happy Birthday в присутствии Ким Чен Ына на матче в Пхеньяне именно 8 января.

При этом дни рождения предшественников Ына — его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира — были и остаются главными государственными праздниками КНДР.

Ким Чен Ын стал объектом особенно пристального внимания южнокорейцев после того, как в новогоднем обращении к нации заявил о готовности оправить сборную КНДР на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, а также распорядился наладить диалог с южным соседом.

Ранее профессор из южнокорейского университета проанализировал состояние здоровья Ким Чен Ына по его голосу.