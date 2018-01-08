Минобороны: ВКС РФ предстоят более 500 учений в 2018 году

8 Янв. 2018 2018-01-08T10:03:07+03:00

Минобороны: ВКС РФ предстоит более 500 учений в 2018 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При подготовке летчиков будут учитываться поставки в войска современной техники, а также опыт, полученный в ходе военной операции в Сирии

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Российским Воздушно-космическим силам предстоит провести в 2018 году более 500 учений. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут: более 500 учений различного уровня, более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ВКС примут участие в конкурсах «Авиадартс-2018», «Ключи от неба-2018», «Воздушные рубежи-2018».

Подготовка ВКС РФ будет проводиться с учетом поступления в войска современных вооружения и военной техники, развития системы управления, разведки и радиоэлектронной борьбы. Также будет принят во внимание боевой опыт, полученный в ходе специальной операции в Сирии.