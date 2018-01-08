Страховые компании начнут помогать в разрешении конфликтов с врачами
С 2018 года в России вводится третий уровень страховых представителей, которые будут мотивировать клиентов на выполнение врачебных предписаний и разрешать конфликтные ситуации между пациентами и медиками. Такое заявление сделали в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.
Так, для того, чтобы воспользоваться услугами сотрудника страховой компании достаточно обратиться в организацию, в которой вам выдавали полис ОМС.
Специалисты предоставляют консультации по любым вопросам получения медицинской помощи, а при необходимости могут оказать и правовую помощь.
Также теперь в тарифы обязательного страхования впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста, которая проводится с учетом взаимного влияния и профилактики старческих заболеваний.
"Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю "гериатрия", - передает ТАСС.