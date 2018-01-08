2018-01-08T10:03:20+03:00
Общество

Страховые компании начнут помогать в разрешении конфликтов с врачами

Кроме того, с 2018 года в ОМС включена гериатрическая медицинская помощь для пожилых людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Теперь сотрудники страховых компаний будут мотивировать пациентов на выполнение медицинских предписанийТеперь сотрудники страховых компаний будут мотивировать пациентов на выполнение медицинских предписанийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 2018 года в России вводится третий уровень страховых представителей, которые будут мотивировать клиентов на выполнение врачебных предписаний и разрешать конфликтные ситуации между пациентами и медиками. Такое заявление сделали в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

Так, для того, чтобы воспользоваться услугами сотрудника страховой компании достаточно обратиться в организацию, в которой вам выдавали полис ОМС.

Специалисты предоставляют консультации по любым вопросам получения медицинской помощи, а при необходимости могут оказать и правовую помощь.

Также теперь в тарифы обязательного страхования впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста, которая проводится с учетом взаимного влияния и профилактики старческих заболеваний.

"Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю "гериатрия", - передает ТАСС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Избирательный фонд Путина полностью сформирован
Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру
Минобороны РФ опубликовало фотографии атаковавших авиабазу Хмеймим дронов
Вице-премьер Турции объявил о продлении режима ЧП в республике
Неизвестные обстреляли автомобиль футболиста на западе Германии
Минобороны РФ предотвратило атаку дронов на российские объекты в Сирии
СМИ: В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалиции
СМИ: Украинская полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы Ноздровской
Два человека пострадали при пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке
Лидер Консервативной партии Великобритании ушел в отставку
Эсминец НАТО прибыл в порт Одессы
ЦИК: В избирательный фонд Путина уже поступило 400 млн рублей
Тереза Мэй проводит совещание, после которого назовет новый состав британского правительства
В Швеции эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета
Глава бюро BBC в Китае уволилась из-за разнице в зарплате с мужчинами
В РФ создан оперативный штаб для контроля за исполнением гособороназаказа в условиях усиления санкций
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
Британский фрегат направился на перехват российских кораблей
Германия о поставках оружия на Украину: ФРГ настаивает на дипломатическом решении кризиса в Донбассе
Горящий у берегов Китая танкер может взорваться в любой момент
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
Захарова отреагировала на слова главы ЦРУ: "Совсем заврались"
Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире
Обвиняемый в атаке на автобус ФК "Боруссия" признал вину