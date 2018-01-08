2018-01-08T10:22:14+03:00
В мире

"Это язык любви": Папа Римский призвал не стесняться кормления грудью

Такое заявление Франциск сделал во время церемонии крещения в Сикстинской капелле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В воскресенье в Сикстинской капелле прошла церемония крещения младенцевВ воскресенье в Сикстинской капелле прошла церемония крещения младенцевФото: REUTERS
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Папа римский Франциск призвал женщин не стесняться кормления грудью в общественных местах, назвав это одним из видов "языка любви". Такое заявление глава Римско-католической церкви сделал в воскресенье, 7 января, во время церемонии крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле.

"Если они (дети) начинают плакать, если им некомфортно или жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви", — сказал понтифик.

Он также призвал родителей не стесняться говорить на этом языке, "который так нравится Богу". По словам Франциска, люди должны быть такими же искренними как дети - говорить Иисусу о том, что происходит в сердце, как оно есть, и при необходимости плакать об этом, передает La Stampa.

Отметим, что во многих странах общество не одобряет публичное кормление ребенка грудью. Так, около пяти лет назад скандал разгорелся в США, где женщины-военнослужащие сфотографировались в военной форме при кормлении.

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