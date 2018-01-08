В Грузии сгорел пассажирский автобус, следовавший в Турцию

8 Янв. 2018 2018-01-08T10:30:29+03:00

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На востоке Грузии сгорел пассажирский автобус, выполнявший рейс из Азербайджана в Турцию. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Общественного телевидения Грузии, инцидент произошел в ночь на понедельник. В момент пожара в автобусе находились 50 пассажиров — граждан разных стран, в том числе РФ. К счастью, никто из них не пострадал.

Пассажиры рассказали, что во время движения по трассе почувствовали запах дыма и сразу сообщили об это водителю. Все находившиеся внутри автобуса смогли своевременно покинуть транспортное средство.

Автобус выгорел полностью. Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия.

В начале декабря в Ярославской области полностью сгорел рейсовый автобус.В салоне находились шесть пассажиров, все они успели покинуть транспортное средство до того, как огонь распространился.