2018-01-08T10:37:55+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме на западе Москвы были спасены 10 человек

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире инвалида и было ликвидировано к вечеру воскресенья
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожарные занимаются проливкой горевших вещей и мебелиПожарные занимаются проливкой горевших вещей и мебелиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожар в жилом доме на западе Москвы был ликвидирован сотрудниками экстренных служб. В результате происшествия десять человек спасены. Пострадавших нет.

Среди тех, кого удалось вытащить из огня оказался и сам владелец двухкомнатной квартиры на 11 этаже, где произошло возгорание. Мужчину-инвалида передали медикам для осмотра. По словам источника в экстренных службах, его квартира была сильна захламлена.

Уточняется, что пожар произошел в первом корпусе дома номер 42 по улице Академика Павлова. В целях безопасности спасатели эвакуировали людей с вышележащих этажей и из соседних квартир.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве, в 23:06 возгорание на площади 5 кв. метров удалось ликвидировать.

В настоящий момент пожарные занимаются проливкой и разборкой личных вещей и мебели.

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