2018-01-08T10:53:53+03:00
В мире

Экс-министр экономики Казахстана отрицает обвинения в коррупции

В ходе заседания суда Куандык Бишимбаев заявил, что его подвели люди, которых он взял на работу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-министр экономики Казахстана не признал в суде свою вину‍Экс-министр экономики Казахстана не признал в суде свою вину‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший министр национальной экономики Казахстана и экс-председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг Байтерек" Куандык Бишимбаев заявил, что не причастен к хищениям средств и получению взяток. Об этом он сказал во время дачи показаний в суде Астаны.

"О том, что я не причастен, я хочу донести до общества и самое главное до главы государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями, учебой по стипендии "Болашак", успешной карьерой", - сказал Бишимбаев.

Напомним, что экс-министр подозревается в организации схемы по хищению около 3 млн долларов при строительстве завода по производству и обработке листового стекла.

Сам политик заявил, что его подвели люди, которых тот взял на работу, и лишь за этой он готов нести ответственность перед президентом. Речь идет, в частности о бывшем председателе правления "Байтерек Девелопмент" Бахыте Жаксыбаеве и его заместителе Аслане Джакупове, передает ТАСС.

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