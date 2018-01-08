2018-01-08T11:43:17+03:00
Политика

Прием окончен: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев на пост президента России

В полночь 8 января Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев
Денис СУХОВ
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ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев на пост президентаЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев на пост президентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центризбирком принял документы у 15 претендетов-самовыдвиженцев, которые намерены побороться за президентский пост на выборах в марте этого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.

«В ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», - говорится в сообщении ЦИК.

Ранее ЦИК зарегистрировал две группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов — президента РФ Владимира Путина и депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова.

Путин и Михайлов открыли избирательные счета, теперь они могут начать агитацию и сбор подписей.

В полночь 8 января ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев.

Напомним, для того, чтобы зарегистрироваться на выборах, кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысяч могут быть собраны в одном регионе.

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