Прием окончен: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев на пост президента России
Центризбирком принял документы у 15 претендетов-самовыдвиженцев, которые намерены побороться за президентский пост на выборах в марте этого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комиссии.
«В ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», - говорится в сообщении ЦИК.
Ранее ЦИК зарегистрировал две группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов — президента РФ Владимира Путина и депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова.
Путин и Михайлов открыли избирательные счета, теперь они могут начать агитацию и сбор подписей.
В полночь 8 января ЦИК закончил прием документов от самовыдвиженцев.
Напомним, для того, чтобы зарегистрироваться на выборах, кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысяч могут быть собраны в одном регионе.