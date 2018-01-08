Посты в Twitter и телевизор: СМИ выяснили распорядок дня Трампа

8 Янв. 2018 2018-01-08T11:22:45+03:00

Как оказалось, нынешний президент США начинает работать позже своих предшественников и делает это иначе

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Как оказалось, рабочий день нынешнего президента США Дональда Трампа начинается позже, чем это было у его предшественников и проходит иначе. Так, если Барак Обама приступал к своим обязанностям около 9 утра, а Джордж Буш-младший приходил в Овальный кабинет в 06.45, то республиканец принимается за дело в 11.00.

На это время у него обычно запланированы брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности. Период же с 8 до 11 утра отведен на "решения административных вопросов в Овальном кабинете". Однако в это время, по данным источников портала Axios, Трамп обычно находится в своей резиденции, где смотрит новостные телепередачи по телевизору, постит записи в Twitter или совершает телефонные звонки.

В целом, работа в кабинете длится до 18 часов. Обычно президент проводит несколько встреч, но, в основном, также общается по телефону или смотрит новости в столовой.

По окончанию рабочего дня он возвращается в жилую часть Белого дома, где продолжает обзванивать конгрессменов и министров.