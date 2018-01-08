В ходе визита в Китай Макрон подарит Си Цзиньпину коня
В ходе государственного визита в КНР президент Фракции Эммануэль Макрон подарит китайскому лидеру Си Цзиньпину коня, кавалерийское седло и саблю с гравировкой.
«Сейчас Макрон находится в Сиане, и сегодня во второй половине дня прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит...Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность», - сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
По словам дипломата, нынешний визит президента Франции имеет крайне важное значение как для Парижа, так и для Пекина.
Как сообщает французское издание Le Parisien, в качестве подарка Си Цзиньпину выбрали восьмилетнего мерина по кличке Везучий. Макрон прибыл в Китай 7 января с четырехдневным визитом.
Отмечается, что конь был доставлен заранее — 4 января. Подарок выглядит весьма экстравагантно, так как нет никаких данных о том, увлекается ли Си Цзиньпин верховой ездой.