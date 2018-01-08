2018-01-08T11:40:43+03:00
В мире

В ходе визита в Китай Макрон подарит Си Цзиньпину коня

Также французский президент вручит председателю КНР саблю с гравировкой и кавалерийское седло
Денис СУХОВ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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В ходе государственного визита в КНР президент Фракции Эммануэль Макрон подарит китайскому лидеру Си Цзиньпину коня, кавалерийское седло и саблю с гравировкой.

«Сейчас Макрон находится в Сиане, и сегодня во второй половине дня прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит...Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность», - сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам дипломата, нынешний визит президента Франции имеет крайне важное значение как для Парижа, так и для Пекина.

Как сообщает французское издание Le Parisien, в качестве подарка Си Цзиньпину выбрали восьмилетнего мерина по кличке Везучий. Макрон прибыл в Китай 7 января с четырехдневным визитом.

Отмечается, что конь был доставлен заранее — 4 января. Подарок выглядит весьма экстравагантно, так как нет никаких данных о том, увлекается ли Си Цзиньпин верховой ездой.

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