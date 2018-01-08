В УФСИН рассказали, почему столичные СИЗО переполнены

8 Янв. 2018 2018-01-08T11:53:42+03:00

Только в "Бутырке" доля содержащихся под стражей иностранцев составляет около 30% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На конец декабря минувшего года в изоляторах Москвы содержалось более десяти тысяч человек

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Одной из основных причин переполненности московских следственных изоляторов является большое число находящихся там иностранных граждан. Такое заявление сделал начальник управления ФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз.

"Ежемесячно иностранные граждане составляют 25,4% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных (находящихся под стражей). На конец декабря было 2513 иностранных граждан", - сказал он.

Между тем, всего в столичных СИЗО числятся более десяти тысяч человек, что на 19,85% больше допустимой нормы наполнения. Весной 2016 года ситуация обстояла еще хуже (30%), но тогда проблему удалось частично решить, благодаря мониторингу числа людей, содержащихся в изоляторах долгое время, и передачи информации о них в суды и прокуратуру.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Мороза, сейчас только в одном из самых крупных СИЗО столицы "Бутырке" содержатся почти 700 иностранцев, что составляет около 30% от общего числа арестантов.