2018-01-08T12:22:57+03:00
В мире

Глава МИД Ирана намерен провести с представителями ЕС встречу по ядерной сделке

По словам Джавада Зарифа, темой консультаций станет деконструктивная политика США по отношению к Совместному всеобъемлющему плану действий
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Ирана Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф намерен провести с представителями ЕС консультативную встречу, посвященную соглашению по ядерной программе Тегерана.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на Зарифа, главной темой консультаций станет «деконструктивная политика США по отношению к Совместному всеобъемлющему плану действий. Возможная дата и место встречи не называются.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения по проблеме иранского атома. Согласно принятому Совместному всеобъемлющему плану действий, в обмен на гарантии мирного характера ядерной программы Ирана с исламской республики постепенно снимаются наложенные ранее экономические санкции.

Нынешняя администрация США выступила с резкой критикой соглашения и пригрозила выйти из него, назвав «худшей сделкой в истории».

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