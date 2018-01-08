2018-01-08T13:09:00+03:00
В мире

Прокуратура Грузии надеется на то, что Украина выдаст Саакашвили

Окончательное решение об экстрадиции политика остается за киевскими властями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Главная прокуратура Грузии выразила надежду на то, что украинские власти примут решение об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на родину. Такое заявление сделал заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

По его словам, сейчас исход данной ситуации полностью зависит от действий компетентных органов Украины.

"Главная прокуратура Грузии сделает всё для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено", - цитирует "Интерпрессньюс" Гогадзе.

Напомним, что ранее бывшего президента Грузии заочно приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив его в злоупотреблении служебными полномочиями. Считается, что Саакашвили незаконно помиловал четырех осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Сам политик назвал такой приговор результатом сговора олигархов.

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