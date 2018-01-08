2018-01-08T13:25:36+03:00
В мире

Пучдемон готов был явиться в суд в обмен на пост главы Каталонии

Однако в Мадриде на такую сделку идти отказались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании, получили большинство мест в региональном парламентеРанее партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании, получили большинство мест в региональном парламентеФото: REUTERS
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Скрывающийся в Бельгии бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон был готов явиться в Верховный суд Испании при условии, что ему вернут утраченный пост, однако Мадрид отказался идти на такую сделку.

Как сообщает газета El Confidencial со ссылкой на окружение политика, соответствующее предложение было направлено председателю правительства страны Мариано Рахою. Пучдемон пообещал лично и добровольно явиться на заседание для дачи показаний в случае, если его снова сделаю главой автономии.

Ранее он также заявлял о готовности провести встречу с премьер-министром, но лишь на территории другой страны Евросоюза, поскольку в Испании все еще действует ордер на его арест по обвинению в бунте, мятеже и растрате госсредств.

Напомним, ранее в Каталонии прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам голосования выступающие за независимость региона партии получили 70 мандатов из 135.

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