2018-01-08T13:28:58+03:00
Политика

Сирийская армия расширяет коридор после прорыва блокады военной базы под Дамаском

Ранее была снята осада с транспортного управления, на территории которого располагалась легкая бронетехника правительственной армии
Денис СУХОВ
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Сирийская армия расширяет коридор после прорыва блокады военной базы под ДамаскомСирийская армия расширяет коридор после прорыва блокады военной базы под ДамаскомФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийская армия с боями расширяет коридор после снятия блокады с военной базы в пригороде Дамаска — Харасте.

По данным агентства Reuters, прорыв окружения производился при поддержке российской авиации. В настоящее время правительственные войска контролируют территорию вокруг базы и расположенные неподалеку мукомольные мельницы. Продолжаются бои за расширение коридора.

Ранее сирийская пехота и танки вошли на территорию транспортного управления в Харасте, где располагалась легкая бронетехника правительственной армии. С 1 января база находилась в окружении боевиков, которые в нарушение режима прекращения огня перешли в новогоднюю ночь в наступление.

Город Хараста и его окрестности превращены боевиками в мощный укрепленный район. С разной интенсивностью бои здесь продолжаются с 2011 года. На территориях, подконтрольных террористам из «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман» проживает около 300 тысяч мирных жителей.

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