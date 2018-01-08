2018-01-08T13:46:07+03:00
В мире

Турецкая спецкомиссия займется расследованием исламофобии в странах ЕС

Особое внимание депутаты уделят Австрии, Германии, Франции и Бельгии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Большинство европейцев против миграции мусульман в страны ЕвросоюзаБольшинство европейцев против миграции мусульман в страны ЕвросоюзаФото: REUTERS
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Турецкий парламент создал специальную комиссию по расследованию ситуации с исламофобией в четырех странах-членах Европейского союза. Так, под пристальное внимание депутатов попадет Германия, Австрия, Бельгия и Франция.

Однако сначала парламентарии должны получить разрешение властей данных стран на проведение следственных действий на месте. По данным агентства Belga, специальное подразделение палаты начнет работу уже 9 января.

Между тем, отмечается, что решение о создании такой комиссии было принято на фоне многочисленных расистских высказываний. Все началось после того, как первым родившимся в 2018 году в Вене ребенком признали девочку турецкого происхождения.

При этом, Австрия, вероятно, относится к мигрантам-мусульманам негативнее всего. Так, в октябре в стране запретили носить паранджу, бурку и никаб.

Много противников таких беженцев и в Польше, а также Венгрии. Еще в феврале больше половины европейцев высказались за прекращение миграции людей из мусульманских стран.

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