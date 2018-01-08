Минэконоразвития: Россия оспорит требование ЕС о компенсации в 1,4 млрд евро за «свиное эмбарго»

8 Янв. 2018 2018-01-08T13:57:42+03:00

Евросоюз направил в ВТО жалобу на введенный Россией запрет на импорт свиноводческой продукции Фото: REUTERS

Ранее Евросоюз направил в ВТО жалобу на введенный Россией запрет на импорт свиноводческой продукции

Изменить размер текста: A A

Направленное в ВТО требование Евросоюза о компенсации от России за «свиное эмбарго» безосновательно. Такое мнение выразил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Он отметил, что Россия уже выполнила решение панели арбитров ВТО по спору о запрете на импорт свиноводческой продукции из ЕС, введенный в 2014 году из-за вспышки африканской чумы свиней в странах сообщества.

«Не ясно на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», - цитирует чиновника «Интерфакс».

В начале декабря 2017 года Россия отменила санитарные ограничения, однако свинина из ЕС осталась под запретом из-за продуктового эмбарго, введенного Москвой в ответ на европейские экономические санкции.

Как стало известно 20 декабря, ЕС направил в ВТО жалобу с требованием оштрафовать Россию на 1,4 млрд рублей за запрет на импорт свинины.