2018-01-08T14:12:27+03:00
В мире

Британские парламентарии пытались посмотреть порно более 24 тысяч раз

Каждый день сотрудники законодательного органа отправляли около 160 запросов на посещение сайтов "для взрослых"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За последние годы британские парламентарии стали реже совершать попытки доступа к порносайтамЗа последние годы британские парламентарии стали реже совершать попытки доступа к порносайтамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В период с июня по октябрь минувшего года члены британского парламента совершили более 24 тысяч попыток получения доступа к порносайтам. Согласно данным сотрудников интернет-отдела законодательного органа, ежедневно фиксировалось около 160 запросов на посещение подобных порталов с компьютеров и устройств, подключенных к общей сети.

Между тем, уточняется, что большинство попыток посещения сайтов "для взрослых" были сделаны случайно, да и доступ к ним через парламентскую сеть заблокирован. Как сообщает The Guardian со ссылкой на работников органа, за последние годы наблюдается явное снижение запросов доступа к порносайтам.

Напомним, что ранее из-за подобных материалов лишился своей должности главы аппарата правительства Великобритании Дэмиан Грин, который считался приближенным премьер-министра Терезы Мей.

На рабочем столе политика обнаружили файлы порнографического содержания, а несколькими годами ранее его обвинили в сексуальных домогательствах до журналистки Кейт Малтби.

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