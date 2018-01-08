2018-01-08T14:18:01+03:00
Экономика

Правительство утвердило порядок субсидирования банков-кредиторов малого бизнеса

Постановление определяет основные цели и условия предоставления государственной финансовой помощи
Денис СУХОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Правительство РФ утвердило порядко субсидирования банков-кредиторов малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставляться банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выдаваемым предприятиям малого и среднего бизнеса на реализацию проектов в приоритетных отраслях.

«Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления субсидий», - говорится в пояснительной записке.

Среди основных условий: конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки - 3,5% годовых для малого бизнеса и 3,1% - для среднего, срок льготного кредита составляет не более 10 лет на инвестиционные цели, не более трех лет - на оборотные цели.

Кроме того, постановление определяет правила отбора уполномоченных кредитных организаций. Отмечается, что такой банк не должен получать из бюджета деньги на аналогичные цели на основании других правовых актов.

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