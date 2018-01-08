2018-01-08T14:18:59+03:00
Экономика

СМИ: ЕС не требует денежных компенсаций от России за запрет поставок свинины

По некоторым данным, Евросоюз рассчитывает получить право введения ответных мер против РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Как выяснилось, ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от России за запрет поставок свининыКак выяснилось, ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от России за запрет поставок свининыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 8 января, появилась информация о том, что Евросоюз на самом деле не требует денежных компенсаций от РФ в рамках своего обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО), касающегося введенного Москвой в 2014 году запрета на поставки свинины из Европы.

Как заявили в Еврокомиссии, сообщество хочет, чтобы ВТО зафиксировала сумму понесенного европейскими производителями ущерба в 1,39 миллиарда евро в год плюс 15% ежегодно. Кроме того, ЕС рассчитывает получить право введения ответных торговых мер против России для компенсации этих потерь.

При этом в Европейском союзе надеются получить ответ по претензиям к РФ до 6 марта. «ЕС 3 января подал запрос на созыв панели арбитров ВТО по российскому запрету на экспорт свинины. Мы рассчитываем получить ответ до 6 марта», - сказал источник в Еврокомиссии ТАСС.

Напомним, на днях ряд зарубежных СМИ сообщил, что Евросоюз требует взыскивать с России по 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за «свиного эмбарго».

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