Обвиняемый в атаке на автобус ФК "Боруссия" признал вину

8 Янв. 2018 2018-01-08T14:35:41+03:00

Уроженец России Сергей В. на заседании в дортмундском суде Фото: REUTERS

Молодой человек заявил, что не хотел кому-либо навредить взрывом

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Гражданин Германии Сергей В., обвиняемый в организации атаки на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия", признал свою вину в ходе судебного заседания. Молодой человек заявил, что не хотел никому навредить и делал взрывчатку с учетом этого.

"Я глубоко сожалею о содеянном", - заявил 28-летний мужчина.

Напомним, что 11 апреля 2017 года рядом с автобусом немецкой "Боруссии" прогремели три взрыва. В результате испанский защитник Марк Бартра сломал лучевую кость руки. Спустя десять дней полиция арестовала выходца из России, который с помощью взрывов хотел устроить падение акций ФК и заработать на этом до 500 тысяч евро.

По данным агентства DPA, сейчас молодого человека обвиняют в трех взрывах, 28 покушениях на убийство и двух случаях нанесения телесных повреждений. Ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что приговор по делу будет вынесен этой весной.