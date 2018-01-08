Захарова отреагировала на слова главы ЦРУ: "Совсем заврались"

8 Янв. 2018 2018-01-08T14:48:57+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова главы Центрального разведывательного управления США Майка Помпео, который заявил, что Россия "десятилетиями" вмешивается в американские выборы. Дипломат назвала такие обвинения бездоказательными и направленными на поиски внешнего врага.

"Партнёры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, лучшим доказательством того, что все это вранье, является молчание спецслужб и официальных лиц США. Ведь за все эти "десятилетия" не было ни одного сюжета, выступления или обращения о том, что Москва якобы вмешивается в выборы

Дипломат напомнила, что все эти "стенания о "руке Кремля" начались лишь после того, как пост американского лидера занял Дональд Трамп. Лишь тогда в Вашингтоне затянули так называемую "песню половецких пленниц".