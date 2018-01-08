Германия о поставках оружия на Украину: ФРГ настаивает на дипломатическом решении кризиса в Донбассе

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:18:06+03:00

В немецком кабмине выразили уверенность в том, что конфликт не решить военными методами

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В Германии прокомментировали намерение США поставить Украине «продвинутые оборонительные средства». Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Берлин остается привержен идее мирного урегулирования кризиса в незалежной.

«Наша позиция заключается в том, что конфликт на востоке Украины не решить военными методами. Нашей целью остается достижение деэскалации ситуации, полномасштабного прекращения огня, который позволит найти политическое решение», - цитирует Зайберта ТАСС.

При этом политик напомнил о состоявшемся в декабре минувшего года обмене пленными на Украине. Он назвал это событие «небольшим позитивным шагом вперед», однако указал на то, что «сделать предстоит еще многое».

Напомним, также в конце декабря 2017 года представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объявила о решении Вашингтона поставить Киеву «продвинутые оборонительные средства» в рамках программы по укреплению обороноспособности незалежной.