Британский фрегат направился на перехват российских кораблей

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:28:57+03:00

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Королевский военно-морской флот Великобритании направил фрегат Westminster на перехват российских военных кораблей, которые зашли в Ла-Манш. Судно уже покинуло порт и направилось к ВМФ РФ.

Ожидается, что фрегат сопроводит российские корабли через пролив Па-де-Кале с целью не допустить их приближения к границам страны, передает Daily Mail.

Напомним, что в декабре аналогичная ситуация произошла в Северном море. Тогда британский военный корабль HMS St Albans отправился сопровождать российский фрегат "Адмирал Горшков", который сейчас находится на стадии испытаний. Судно королевского ВМФ покинуло порт 23 декабря и продолжало следование на протяжении всех рождественских праздников.

Между тем, в британском министерстве обороны уверяют, что российские корабли стали слишком часто приближаться к территории страны.