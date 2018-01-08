8 Янв. 2018 2018-01-08T15:45:18+03:00

После этого охрана выгнала политика из студии [видео]

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Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер грубо прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером после спора с ним.

Все началось с того, что журналист начал задавать своему собеседнику вопросы по поводу скандальной книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме при Трампе». Однако, отвечая на них, помощник американского лидера в какой-то момент перешел к критике телеканала. В частности, он упрекнул CNN в навязывании зрителям однобокого взгляда на деятельность нынешней американской администрации.

В течение нескольких минут ведущий и советник Трампа общались, перебивая друг друга. В итоге Тэппер заявил, что его собеседник ведет себя как «подобострастный личный секретарь» и пытается «угодить» хозяину Белого дома, после чего прервал интервью.

Между тем Миллер не захотел добровольно покидать студию. По данным Business Insider, в результате пришлось вызывать охрану.

Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа .

Кстати, стоит отметить, что сам Трамп уже не раз обвинял CNN в распространении фейковых новостей.