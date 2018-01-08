В РФ создан оперативный штаб для контроля за исполнением гособороназаказа в условиях усиления санкций
Военно-промышленная комиссия РФ создала специальный штаб для контроля выполнения гособоронзаказа в условиях вероятного усиления антироссийских санкций. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев», - написал Рогозин в своем Твиттер.
Напомним, осенью прошлого года Госдепартамент США опубликовал список 30 российских предприятий ВПК и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.
Ожидается, что к концу января 2018 года санкции США против российских оборонных предприятий примут экстерриториальный характер: американские власти получат возможность применять ограничения против резидентов третьих стран, сотрудничающих с компаниями из «черного списка».