В РФ создан оперативный штаб для контроля за исполнением гособороназаказа в условиях усиления санкций

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:49:35+03:00

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Военно-промышленная комиссия РФ создала специальный штаб для контроля выполнения гособоронзаказа в условиях вероятного усиления антироссийских санкций. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев», - написал Рогозин в своем Твиттер.

Напомним, осенью прошлого года Госдепартамент США опубликовал список 30 российских предприятий ВПК и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

Ожидается, что к концу января 2018 года санкции США против российских оборонных предприятий примут экстерриториальный характер: американские власти получат возможность применять ограничения против резидентов третьих стран, сотрудничающих с компаниями из «черного списка».