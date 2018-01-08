Глава бюро BBC в Китае уволилась из-за разнице в зарплате с мужчинами

8 Янв. 2018 2018-01-08T15:51:30+03:00

По словам Кэрри Грейси, сотрудницы компании получают как минимум на 50% меньше, чем их коллеги противоположного пола

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Глава китайского бюро BBC Кэрри Грейси решила оставить свой пост из-за "неспособности устранить разрыв в заработной плате мужчин и женщин". По словам журналистки, за тридцать лет работы в телерадиовещательной компании она так и не смогла зарабатывать столько же, сколько получают ее коллеги противоположного пола.

Последним толчком к уходу из организации стала публикация списка самых высокооплачиваемых сотрудников BBC по итогам прошлого года. Две трети позиций данного списка заняли мужчины.

Кроме того, Грейси узнала, что двое из четырех руководителей международных бюро, получают как минимум в половину меньше, чем их коллеги, и, как ни странно, оказались этими "счастливчиками" именно женщины.

Как сообщает Fox News со ссылкой на заявление журналистки, глава бюро в Гонконге больше не может должным образом выполнять свои обязанности, одновременно сражаясь с боссами за равенство в оплате труда.