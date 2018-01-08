2018-01-08T16:05:46+03:00
В мире

В Швеции эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предмета

Как уточнили в местной полиции, речь идет о предмете, похожем на ручную гранату
Дарья ИВАШКИНА
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В Швеции эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предметаВ Швеции эвакуировали торговый центр из-за подозрительного предметаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 8 января, в шведском городе Лулео, расположенном на севере страны, эвакуировали торговый центр «Странд Галлерия».

Вывести всех людей из здания было решено после того, как там обнаружили опасный предмет. Как уточнила представитель местной полиции Мария Якобссон, речь идет о предмете, похожем на ручную гранату.

В настоящее время на мете работают несколько полицейских патрулей. При этом стражи порядка оцепили территорию вокруг подозрительной находки. «Я могу подтвердить, что обнаружен опасный предмет, и мы оцепили большую часть района», - приводит слова Якобссон телеканал SVT.

Кстати, напомним, в минувшее воскресенье, 7 января, в пригороде шведской столицы прогремел взрыв. Случилось это после того, как прохожий поднял с земли пакет с неизвестным предметом внутри. Как предполагается, в пакете была также ручная граната, которая сдетонировала прямо в руках мужчины. В результате прохожий погиб, а его спутница получила незначительные травмы.

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