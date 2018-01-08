8 Янв. 2018 2018-01-08T17:41:23+03:00

Два человека пострадали при пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Состояние одного из них оценивается как тяжелое [видео]

Изменить размер текста: A A

По последним официальным данным, в результате пожара в Trump Tower в Нью-Йорке пострадали два человека. Причем, как уточнили в пожарной службе города, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Что касается второго пострадавшего, то он получил незначительные травмы.

Кстати, ЧП в высотке, которое в течение многих лет было основным местом жительства нынешнего президента США Дональда Трампа, уже прокомментировал один из сыновей главы государства Эрик. Он сообщил, что пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после сигнала, а также поблагодарил всех, кто участвовал в тушении. «Они настоящие герои и заслуживают нашей самой искренней благодарности и похвалы!» - написал Эрик Трамп в Twitter.

Стоит отметить, что самого американского лидера в момент пожара не было в нью-йоркском небоскребе.

Напомним, в понедельник утром возгорание произошло в 68-этажном здании на Пятой авеню. А чуть позднее появилась информация, что пожар вспыхнул в системе вентиляции.