СМИ: Украинская полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы Ноздровской

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:44:16+03:00

Утверждается, что подозреваемый уже сознался в содеянном

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Украинская полиция задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев со ссылкой на источник, осведомленный о ходе следствия.

По словам Муждабаева, предполагаемый убийца уже дал признательные показания, так как правоохранителям удалось собрать против него неоспоримые доказательства.

«Убийца изобличен. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию», - написал журналист в своем Facebook, отметив, что не может поручиться за достоверность данной информации.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Ее тело с колото-резаными ранами обнаружили 1 января в одной из рек в Киевской области.

В последние годы Ноздровская добивалась наказания для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру будучи в состоянии наркотического опьянения.