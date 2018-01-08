2018-01-08T18:00:39+03:00
В мире

СМИ: В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалиции

Утверждается, что повстанцы сбили истребитель F-15 в небе над Саной
Денис СУХОВ
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СМИ: В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалицииСМИ: В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалицииФото: REUTERS
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В Йемене разбился второй за сутки самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным местных СМИ, истребитель F-15 был сбит повстанцами в небе над Саной.

«Ракетой «земля-воздух» в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель «Tornado», - говорится в сообщении информационного портала «Аль-Масир».

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Саудовская Аравия и ее союзники поддерживают действующего президента Абд Раббо Мансура Хади. Против последнего выступили повстанцы-хуситы в союзе с бывшим главой государства Али Абдаллой Салехом.

Очередное обострение кризиса произошло в последние месяцы 2017 года, когда между сторонниками Салеха и хуситами начались междоусобные столкновения, в результате которых экс-президент Йемена был убит.

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