Неизвестные обстреляли автомобиль футболиста на западе Германии

8 Янв. 2018 2018-01-08T18:16:12+03:00

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В ночь на понедельник, 8 января, неизвестные обстреляли автомобиль немецкого футболиста турецкого происхождения Дениза Наки на западе Германии.

В момент нападения спортсмен ехал по автобану неподалеку от города Дюрен, расположенного в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как стало известно, преступники, которые также были на машине, произвели два выстрела по авто немецкого полузащитника, когда проезжали мимо.

Как признался Наки в интервью изданию Welt, он был «смертельно напуган». «Я двигался по правой полосе, когда вдруг услышал выстрелы. Я сразу же пригнулся и съехал вправо на полосу аварийной остановки», - сказал футболист.

Также спортсмен высказал мнение о том, что к нападению могут быть причастны турецкие спецслужбы. Стоит отметить, что в Турции Дениз Наки ранее получил условный срок за «пропаганду» запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК).