2018-01-08T18:33:09+03:00
В мире

Вице-премьер Турции объявил о продлении режима ЧП в республике

Таким образом, особый правовой режим будет действовать в стране еще на три месяца - до 19 апреля
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Турции Бекир БоздагВице-премьер Турции Бекир БоздагФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, общаясь с журналистами после прошедшего в понедельник, 8 января, заседания кабинета министров во главе с президентом республики Тайипом Эрдоганом, объявил о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения, который был введен в стране 20 июля 2016 года в связи с попыткой государственного переворота.

«Режим ЧП в стране будет вновь продлен еще на три месяца», - цитирует политика Reuters.

Стоит отметить, что режим ЧП означает, что в республике действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, а правоохранители имеют более широкие права, необходимые им для поддержания безопасности.

Напомним, режим ЧП в Турции продлевался уже пять раз. А поводом для его введения послужила попытка госпереворота 15 июля 2016 года. Кстати, турецкий лидер Тайип Эрдоган считает, что особый правовой режим должен действовать в стране до тех пор, пока в республике не восстановится спокойствие.

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