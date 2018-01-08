Вице-премьер Турции объявил о продлении режима ЧП в республике
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг, общаясь с журналистами после прошедшего в понедельник, 8 января, заседания кабинета министров во главе с президентом республики Тайипом Эрдоганом, объявил о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения, который был введен в стране 20 июля 2016 года в связи с попыткой государственного переворота.
«Режим ЧП в стране будет вновь продлен еще на три месяца», - цитирует политика Reuters.
Стоит отметить, что режим ЧП означает, что в республике действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, а правоохранители имеют более широкие права, необходимые им для поддержания безопасности.
Напомним, режим ЧП в Турции продлевался уже пять раз. А поводом для его введения послужила попытка госпереворота 15 июля 2016 года. Кстати, турецкий лидер Тайип Эрдоган считает, что особый правовой режим должен действовать в стране до тех пор, пока в республике не восстановится спокойствие.
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