Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

8 Янв. 2018 2018-01-08T19:14:37+03:00

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В понедельник, 8 января, несколько десятков радикалов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Как рассказали сами националисты украинским СМИ, они протестуют против отказа священников отпевать погибших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата. При этом радикалы уверены, что в храме находится некий «штаб сепаратистов».

Кстати, стоит отметить, что националистические организации на Украине ведут весьма активную деятельность в последнее время. К примеру, в рождественскую ночь участники этих оганизаций атаковали Российский центр науки и культуры в Киеве (они облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде), а 1 января они провели факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры.