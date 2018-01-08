ЕС расширил санкции против Северной Кореи

8 Янв. 2018 2018-01-08T20:02:07+03:00

Такой шаг был сделан в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН по КНДР

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В понедельник, 8 января, Евросоюз в рамках исполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, принятой 22 декабря прошлого года, расширил санкции в отношении Северной Кореи. Как стало известно, сообщество добавило в черный список еще 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии.

При этом в заявлении Совета ЕС отмечается, что с учетом новых ограничительных мер в списках ООН значатся уже 79 физических лиц и 54 организации.

Напомним, 22 декабря 2017 года члены Совбеза ООН единогласно поддержали очередное ужесточение санкций против КНДР. В частности, новая резолюция предусматривает резкое сокращение экспорта нефтепродуктов в Северную Корею. Например, поступления сырой нефти, согласно принятому документу, теперь не должны превышать четырех миллионов баррелей в год.

А 26 декабря прошлого года министерство финансов США объявило о расширении санкций против Пхеньяна: Вашингтон включил в «черный список» двух официальных лиц из правительства и партийного руководства КНДР.